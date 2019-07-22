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Президент Ильхам Алиев утвердил государственную программу по борьбе с наркоманией

Президент Ильхам Алиев утвердил госпрограмму по борьбе с наркоманией

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Государственной программы по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и наркоманией на 2019-2024 годы".

Как передаёт Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении говорится:

Руководствуясь пунктом 3 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.Утвердить «Государственную программу по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и наркоманией на 2019-2024 годы».

2.Контроль за осуществлением Государственной программы, утвержденной частью 1 настоящего Распоряжения, и координацию работы с соответствующими органами в ходе ее исполнения возложить на Государственную комиссию по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

3.Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств раз в год предоставлять Президенту Азербайджанской Республики информацию о проделанной работе в области исполнения Государственной программы, утвержденной частью 1 настоящего Распоряжения.

4.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

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