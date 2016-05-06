Президент Азербайджана выделил 1 млн. манатов для строительства Геранбойской районной центральной больницы

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству Геранбойской районной центральной больницы.

Как сообщает Report, в распоряжении говорится, что для начала строительства Геранбойской районной центральной больницы в городе Геранбой из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики министерству здравоохранения Азербайджанской Республики первоначально будет выделен 1 млн. манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, указанной в данном распоряжения.