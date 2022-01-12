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Президент Азербайджана привился бустерной дозой

Президент Азербайджана привился бустерной дозой Президент Азербайджана Ильхам Алиев привился бустерной дозой от COVID-19.
Здоровье
12 января 2022 г. 20:39
Президент Азербайджана привился бустерной дозой
Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев привился бустерной дозой от COVID-19.

Как сообщает Report, об этом глава государства заявил в интервью местным телеканалам 12 января.

"Главное — защитить себя, всех нас. Каждый из нас должен вакцинироваться и время от времени проверять количество антител. Я тоже проверяю себя, сдаю анализы. Почему меня вакцинировали в третий раз?! Я увидел, что у меня уровень антител снижается, и поэтому привился третьей, "бустерной" дозой... Так что мой совет, конечно же, беречь себя, беречь своих родителей. Пожилые люди особенно нуждаются в защите. Нам нужно адаптироваться ко всем этим новым правилам поведения. Посмотрим теперь, говорят, что эти вирусы с годами теряют свою силу и потом превращаются в обычный грипп. Надеюсь, мы это увидим", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке Azerbaijani President vaccinated with booster dose
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Buster” dozanı aldım"

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