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Азербайджанский лидер: Армения не до конца извлекла уроки из Второй Карабахской войны

Азербайджанский лидер: Армения не до конца извлекла уроки из Второй Карабахской войны "Армения, к сожалению, не до конца извлекла уроки из Второй Карабахской войны. Поэтому в очень сложных условиях нам удалось это сделать, и сегодня мы расположились в основных пунктах вдоль всей границы. Не только расположились, но и создали современную ин
Внешняя политика
12 января 2022 г. 20:19
Азербайджанский лидер: Армения не до конца извлекла уроки из Второй Карабахской войны
Ильхам Алиев

"Армения, к сожалению, не до конца извлекла уроки из Второй Карабахской войны. Поэтому в очень сложных условиях нам удалось это сделать, и сегодня мы расположились в основных пунктах вдоль всей границы. Не только расположились, но и создали современную инфраструктуру для несения службы".

Как сообщает Report, об этом 12 января заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

"Потому что погода там очень холодная и нести службу очень сложно. Толщина снега достигает наверное 3-4 метров", - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Ermənistan İkinci Qarabağ müharibəsindən axıra qədər dərs çıxarmayıb"

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