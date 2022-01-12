Азербайджанский лидер: Армения не до конца извлекла уроки из Второй Карабахской войны

"Армения, к сожалению, не до конца извлекла уроки из Второй Карабахской войны. Поэтому в очень сложных условиях нам удалось это сделать, и сегодня мы расположились в основных пунктах вдоль всей границы. Не только расположились, но и создали современную ин

"Армения, к сожалению, не до конца извлекла уроки из Второй Карабахской войны. Поэтому в очень сложных условиях нам удалось это сделать, и сегодня мы расположились в основных пунктах вдоль всей границы. Не только расположились, но и создали современную инфраструктуру для несения службы".

Как сообщает Report, об этом 12 января заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

"Потому что погода там очень холодная и нести службу очень сложно. Толщина снега достигает наверное 3-4 метров", - сказал глава государства.