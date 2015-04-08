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    Президент Азербайджана направил Мамедбагиру Алиеву поздравительное письмо

    Поздравляю Вас, одного из признанных ученых в области современной медицины, с 60-летним юбилеем

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо действительному члену Российской академии наук, заместителю директора Российского онкологического научного центра имени Н.Н.Блохина, директору Научно-исследовательского института детской онкологии и гематологии Мамедбагиру Джавад оглу Алиеву.

    Как отмечает Report, в письме говорится: 

    "Уважаемый Мамедбагир Джавад оглу!

    Поздравляю Вас, одного из признанных ученых в области современной медицины, с 60-летним юбилеем, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов.

    Начав свою врачебную деятельность в Азербайджане, Вы прошли замечательную научную школу под руководством выдающихся российских ученых. Получение Вами таких высоких званий, как заслуженный деятель науки, лауреат Государственной премии, лауреат премии Правительства Российской Федерации, равно как и избрание в Российскую академию наук, является признанием Ваших достижений в медицинской науке. Отрадно, что Вы уделяли и уделяете должное внимание подготовке высококвалифицированных медицинских кадров для Азербайджана.

    Возглавляемый Вами с момента его создания Всероссийский азербайджанский конгресс смог стать одной из авторитетных общественных организаций азербайджанской диаспоры и внести достойный вклад в развитие российско-азербайджанских отношений в различных областях. В Азербайджане высоко оценивают все то, что делает конгресс для того, чтобы азербайджанцы, проживающие в России, смогли стать частью российского общества и содействовали развитию и процветанию своей второй родины. Надеюсь, что эта стратегия обеспечит плодотворную работу конгресса и в будущем.

    Уверен, что и впредь Вы так же гармонично будете сочетать свою научную деятельность с общественной, как достигая успехов в области охраны здоровья людей, так и способствуя установлению высокого уровня толерантности и взаимопонимания в обществе. Всяческих Вам благ".

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