Пресечена попытка завоза в Азербайджан из Ирана 25 тонн картофеля, содержащего вредные микроорганизмы

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана обнаружили вредные микроорганизмы в картофеле, экспортируемом с сертификатом качества Ирана и предназначенном для ОАО "Güllü-80".

Как сообщили Report в пресс-службе Агентства, предположительно, это колорадский картофельный жук (Leptinotorsa decemlineata Say).

Взятые пробы направлены в лабораторию на изучение. Направлено обращение в Государственный таможенный комитет для возвращения в Иран 24700 кг опасного картофеля, обнаруженного в автомобиле с госномером 67A995-10/67AA96-10, задержанным на таможенном посту "Гоша тепе" Билясуварского таможенного управления.