    Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний включат в пакет ОМС

    Здоровье
    • 28 октября, 2025
    • 16:23
    Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний включат в пакет ОМС

    Лекарственные средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний планируется включить в пакет услуг обязательного медицинского страхования.

    Как сообщает Report, об этом информирует Государственное агентство по ОМС.

    В следующем году финансирование медицинских услуг в рамках пакета будет расширено. Агентство работает над поэтапным возмещением стоимости лекарств, назначаемых амбулаторно по рецепту.

    На первом этапе в систему обязательного медстрахования будут включены препараты, применяемые при сердечно-сосудистых заболеваниях.

    "Приняты решения, регулирующие механизм компенсации, а также критерии включения и исключения лекарственных средств из пакета услуг", - добавили в Агентстве.

    Ürək-damar xəstəlikləri üzrə dərmanlar icbari tibbi sığorta hesabına qarşılanacaq

