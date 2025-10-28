Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний включат в пакет ОМС

Лекарственные средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний планируется включить в пакет услуг обязательного медицинского страхования.

Как сообщает Report, об этом информирует Государственное агентство по ОМС.

В следующем году финансирование медицинских услуг в рамках пакета будет расширено. Агентство работает над поэтапным возмещением стоимости лекарств, назначаемых амбулаторно по рецепту.

На первом этапе в систему обязательного медстрахования будут включены препараты, применяемые при сердечно-сосудистых заболеваниях.

"Приняты решения, регулирующие механизм компенсации, а также критерии включения и исключения лекарственных средств из пакета услуг", - добавили в Агентстве.