Представитель ВОЗ и директор Центра аналитической экспертизы обсудили вопросы развития сотрудничества

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Представитель Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ) по Азербайджану Ханде Харманджи встретилась с директором Центра аналитической экспертизы министерства здравоохранения Азербайджана Мурадом Сулеймановым.

Как передает Report, в ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества по улучшению сферы здравоохранения в стране.

Х.Харманджи отметила, что ВОЗ поддерживает работу Центра аналитической эспертизы в Азербайджане по приведению сферы здравоохранения к международным стандартам, увеличению потенциала местных специалистов и процедуры оценки.

Напомним, Центр аналитической экспертизы функционирует с 2007-го года и выполняет все операции, связанные с медицинскими препаратами.