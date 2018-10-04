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    Представитель ВОЗ и директор Центра аналитической экспертизы обсудили вопросы развития сотрудничества

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Представитель Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ) по Азербайджану Ханде Харманджи встретилась с директором Центра аналитической экспертизы министерства здравоохранения Азербайджана Мурадом Сулеймановым.

    Как передает Report, в ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества по улучшению сферы здравоохранения в стране. 

    Х.Харманджи отметила, что ВОЗ поддерживает работу Центра аналитической эспертизы в Азербайджане по приведению сферы здравоохранения к международным стандартам, увеличению потенциала местных специалистов и процедуры оценки. 

    Напомним, Центр аналитической экспертизы функционирует с 2007-го года и выполняет все операции, связанные с медицинскими препаратами. 

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