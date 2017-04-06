Представитель ВОЗ: 75% людей в глубокой депрессии не получают адекватного лечения

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ В европейском регионе 40 млн. людей, страдающих депрессивными расстройствами.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Всемирной организации здравоохранения.

По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ Жужанны Якаб, несмотря на возможность лечения и профилактики депрессии, 75% людей в глубокой депрессии не получают адекватного лечения: "Депрессия среди людей в возрасте 15-29 лет может привести к суициду, занимающему второе место по смертности после дорожно-транспортных происшествий".

Она отметила, что несмотря на то, что депрессия среди женщин вдвое превышает показатель среди мужчин, случае самоубийств среди мужчин больше: "В 2015 году в странах с низким и средним уровнем дохода мужчины по сравнению с женщинами пытались покончить с собой в четыре раза больше".

