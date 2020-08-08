Представитель TƏBİB: Все мы устали от карантина

"Вчера статистика по Азербайджану была положительной. С каждым днем число инфицированных меньше, чем выздоровевших".

"Вчера статистика по Азербайджану была положительной. С каждым днем число инфицированных меньше, чем выздоровевших".

Как сообщает Report, об этом заявила завотделом TƏBİB Ягут Гараева в ходе выступления на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

"От того, что мы зажмуримся, проблема не решится. Мир готовится ко второй волне. И мы, разумеется, тоже. Все зависит от нас самих. Нам следует строго придерживаться правил, находясь в закрытых помещениях. Не надо ходить туда, где многолюдно. Это очень важно. Все мы устали от карантина", - сказала она.