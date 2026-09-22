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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Мексика и Франция призвали приостановить право вето в СБ ООН

    Другие страны
    • 22 сентября, 2026
    • 05:58
    Мексика и Франция призвали приостановить право вето в СБ ООН

    Мексика и Франция выступили за приостановку применения права вето в Совете Безопасности ООН в случаях массовых зверств.

    Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении, распространенном мексиканским внешнеполитическим ведомством на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    "Мексика и Франция приветствуют активизацию усилий в пользу приостановки применения права вето в Совете Безопасности ООН в случаях массовых зверств, таких как геноцид, преступления против человечности и масштабные военные преступления", - отмечается в заявлении.

    Соответствующую декларацию Париж и Мехико представили в 2015 году. На сегодняшний день ее поддержали 128 государств.

    В рамках состоявшейся министерской встречи о присоединении к инициативе официально объявил министр иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании Эд Милибэнд.

    Мексика Франция Совет безопасности ООН
    Meksika və Fransa BMT Təhlükəsizlik Şurasında veto hüququnun dayandırılmasına çağırıb

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