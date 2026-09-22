Мексика и Франция призвали приостановить право вето в СБ ООН
- 22 сентября, 2026
- 05:58
Мексика и Франция выступили за приостановку применения права вето в Совете Безопасности ООН в случаях массовых зверств.
Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении, распространенном мексиканским внешнеполитическим ведомством на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Мексика и Франция приветствуют активизацию усилий в пользу приостановки применения права вето в Совете Безопасности ООН в случаях массовых зверств, таких как геноцид, преступления против человечности и масштабные военные преступления", - отмечается в заявлении.
Соответствующую декларацию Париж и Мехико представили в 2015 году. На сегодняшний день ее поддержали 128 государств.
В рамках состоявшейся министерской встречи о присоединении к инициативе официально объявил министр иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании Эд Милибэнд.