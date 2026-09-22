Эрдоган: Турция поддерживает Кувейт в сложной и напряженной ситуации в регионе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна поддерживает Кувейт в сложной и напряженной ситуации в регионе.

Как сообщает Report, об этом Эрдоган заявил на встрече с наследным принцем Кувейта шейхом Сабахом Халедом аль-Хамадом ас-Сабахом в Нью-Йорке в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщило Управление по коммуникациям Администрации президента Турции, в ходе встречи обсуждались двусторонние отношения.

Эрдоган отметил, что Турция поддерживает "братские страны, такие как Кувейт" в сложной и напряженной ситуации в регионе.

Турецкий лидер также подчеркнул важность предотвращения действий Израиля, усугубляющих ситуацию в регионе, и отметил необходимость поддержки международных усилий в этом направлении.