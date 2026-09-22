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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Эрдоган: Турция поддерживает Кувейт в сложной и напряженной ситуации в регионе

    В регионе
    • 22 сентября, 2026
    • 04:12
    Эрдоган: Турция поддерживает Кувейт в сложной и напряженной ситуации в регионе

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна поддерживает Кувейт в сложной и напряженной ситуации в регионе.

    Как сообщает Report, об этом Эрдоган заявил на встрече с наследным принцем Кувейта шейхом Сабахом Халедом аль-Хамадом ас-Сабахом в Нью-Йорке в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Как сообщило Управление по коммуникациям Администрации президента Турции, в ходе встречи обсуждались двусторонние отношения.

    Эрдоган отметил, что Турция поддерживает "братские страны, такие как Кувейт" в сложной и напряженной ситуации в регионе.

    Турецкий лидер также подчеркнул важность предотвращения действий Израиля, усугубляющих ситуацию в регионе, и отметил необходимость поддержки международных усилий в этом направлении.

    Реджеп Тайип Эрдоган Кувейт
    Ərdoğan regiondakı gərginlik fonunda Türkiyənin Küveytə dəstəyini ifadə edib

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