Эрдоган: Турция поддерживает Кувейт в сложной и напряженной ситуации в регионе
В регионе
- 22 сентября, 2026
- 04:12
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна поддерживает Кувейт в сложной и напряженной ситуации в регионе.
Как сообщает Report, об этом Эрдоган заявил на встрече с наследным принцем Кувейта шейхом Сабахом Халедом аль-Хамадом ас-Сабахом в Нью-Йорке в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Как сообщило Управление по коммуникациям Администрации президента Турции, в ходе встречи обсуждались двусторонние отношения.
Эрдоган отметил, что Турция поддерживает "братские страны, такие как Кувейт" в сложной и напряженной ситуации в регионе.
Турецкий лидер также подчеркнул важность предотвращения действий Израиля, усугубляющих ситуацию в регионе, и отметил необходимость поддержки международных усилий в этом направлении.
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