Макрон обсудил с Трампом ускорение поставок ракет-перехватчиков Украине
Другие страны
- 22 сентября, 2026
- 06:19
Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил с президентом США Дональдом Трампом возможность ускорения поставок ракет-перехватчиков Украине.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, после встречи в Нью-Йорке Макрон заявил, что стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и России, а также необходимость "быстрее и активнее" помочь Украине с поставками перехватчиков, назвав этот вопрос ключевым с оборонительной точки зрения.
По словам Макрона, переговоры прошли "очень хорошо" и "очень конструктивно".
Последние новости
21:08
Джейхун Байрамов и глава МИД Джибути обсудили двусторонние отношенияВнешняя политика
20:58
Эрдоган на ГА ООН призвал мировое сообщество признать ТРСКВ регионе
20:54
Фото
В аккаунтах Ильхама Алиева в соцсетях опубликован фрагмент его выступления на совещанииВнутренняя политика
20:48
Азербайджан и Австрия обсудили перспективы расширения партнерстваВнешняя политика
20:39
Рейсы иранских авиакомпаний в Азербайджан приостановлены с сегодняшнего дня - ОБНОВЛЕНОИнфраструктура
20:32
Эрдоган: Мы поддерживаем мирный процесс между Баку и ЕреваномВ регионе
20:17
Эрдоган заявил о прогрессе в нормализации отношений между Турцией и АрмениейВ регионе
20:13
Фатих Бирол: Мировая энергобезопасность сталкивается с беспрецедентными рискамиВ регионе
19:58