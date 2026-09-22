Макрон обсудил с Трампом ускорение поставок ракет-перехватчиков Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил с президентом США Дональдом Трампом возможность ускорения поставок ракет-перехватчиков Украине.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, после встречи в Нью-Йорке Макрон заявил, что стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и России, а также необходимость "быстрее и активнее" помочь Украине с поставками перехватчиков, назвав этот вопрос ключевым с оборонительной точки зрения.

По словам Макрона, переговоры прошли "очень хорошо" и "очень конструктивно".