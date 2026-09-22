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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Макрон обсудил с Трампом ускорение поставок ракет-перехватчиков Украине

    Другие страны
    • 22 сентября, 2026
    • 06:19
    Макрон обсудил с Трампом ускорение поставок ракет-перехватчиков Украине

    Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил с президентом США Дональдом Трампом возможность ускорения поставок ракет-перехватчиков Украине.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, после встречи в Нью-Йорке Макрон заявил, что стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и России, а также необходимость "быстрее и активнее" помочь Украине с поставками перехватчиков, назвав этот вопрос ключевым с оборонительной точки зрения.

    По словам Макрона, переговоры прошли "очень хорошо" и "очень конструктивно".

    Дональд Трамп Эмманюэль Макрон
    Makron Trampla Ukraynaya raket əleyhinə vasitələrin tədarükünü müzakirə edib

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