Трамп открыл новую вертолетную площадку у Белого дома

Президент США Дональд Трамп открыл новую вертолетную площадку на Южной лужайке Белого дома.

Как передает Report, церемонию транслировала пресс-служба Белого дома.

Перед вылетом на военную базу Эндрюс под Вашингтоном, откуда Трамп направился в Нью-Йорк, президент в присутствии строителей перерезал ленточку на мощеной дорожке, ведущей к вертолетной площадке. Церемония прошла на фоне нового президентского вертолета VH-92A Patriot, ожидавшего Трампа.

Президент США также обратился с короткой речью к присутствовавшим, однако из-за шума двигателей разобрать ее содержание по трансляции было невозможно.

Журналисты пресс-пула Белого дома, присутствовавшие при вылете Трампа, также заявили, что не слышали его выступление. При этом они отметили, что в состав пресс-пула, сопровождающего президента во время поездки в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на этот раз не вошли представители телекомпаний.