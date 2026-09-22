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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Трамп открыл новую вертолетную площадку у Белого дома

    Другие страны
    • 22 сентября, 2026
    • 02:43
    Трамп открыл новую вертолетную площадку у Белого дома

    Президент США Дональд Трамп открыл новую вертолетную площадку на Южной лужайке Белого дома.

    Как передает Report, церемонию транслировала пресс-служба Белого дома.

    Перед вылетом на военную базу Эндрюс под Вашингтоном, откуда Трамп направился в Нью-Йорк, президент в присутствии строителей перерезал ленточку на мощеной дорожке, ведущей к вертолетной площадке. Церемония прошла на фоне нового президентского вертолета VH-92A Patriot, ожидавшего Трампа.

    Президент США также обратился с короткой речью к присутствовавшим, однако из-за шума двигателей разобрать ее содержание по трансляции было невозможно.

    Журналисты пресс-пула Белого дома, присутствовавшие при вылете Трампа, также заявили, что не слышали его выступление. При этом они отметили, что в состав пресс-пула, сопровождающего президента во время поездки в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на этот раз не вошли представители телекомпаний.

    Дональд Трамп Белый дом
    Tramp Ağ Evin yanında yeni helikopter meydançasının açılışını edib

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