Представитель Азербайджана избран вице-президентом Европейской комиссии ВОЗЖ

В рамках 92-й Генеральной сессии Всемирной организации здоровья животных (ВОЗЖ) прошли выборы в правление Европейской региональной комиссии организации.

В рамках 92-й Генеральной сессии Всемирной организации здоровья животных (ВОЗЖ) прошли выборы в правление Европейской региональной комиссии организации.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

По результатам голосования представитель Азербайджана избран вице-президентом Европейской комиссии ВОЗЖ. Таким образом, ряд мер, применяемых в регионе, включающем 53 страны, будет осуществляться под координацией начальника отдела здоровья животных и биологической безопасности АПБА, главного государственного ветеринарного инспектора республики Галиба Абдулалиева.

В то же время разработка будущих стратегий деятельности и прогнозов международной организации будет осуществляться с участием представителя Азербайджана.