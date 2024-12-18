Представитель агентства: Большая часть наличных трат граждан приходится на лекарства

В Азербайджане принимаются меры по дальнейшему сокращению наличных платежей, большую часть которых составляют деньги, потраченные на лекарства.

В Азербайджане принимаются меры по дальнейшему сокращению наличных платежей, большую часть которых составляют деньги, потраченные на лекарства.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель департамента стратегического развития и экономического анализа Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Рамиль Мухтарзаде на Саммите управляющих в сфере здравоохранения 2024.

По его словам, с учетом этого со следующего года планируется обеспечение лекарственными средствами для амбулаторного лечения граждан в рамках ОМС.

"Сейчас прорабатываются варианты реализации данного решения", - сказал он.

Отметим, что на обеспечение лекарствами для амбулаторного лечения граждан в течение следующих 6 месяцев будут выделены средства в размере 40 млн манатов. Процесс обеспечения лекарствами начнется во втором полугодии 2025 года.