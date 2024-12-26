TƏBIB: Пострадавшие в авиакатастрофе будут госпитализированы после завершения обследований

Обследование пострадавших при крушении самолета AZAL в Актау граждан Азербайджана продолжается. После завершения обследований они будут отправлены на стационарное лечение.

Обследование пострадавших при крушении самолета AZAL вблизи Актау граждан Азербайджана продолжается. После завершения обследований они будут отправлены на стационарное лечение.

Как сообщает Report со ссылкой на Baku TV, об этом журналистам заявил председатель правления TƏBIB Вугар Гурбанов.

Он отметил, что обследование и лечение пострадавших обеспечивается на высоком уровне.

"Наша цель - их скорейшее выздоровление и возвращение домой. Семь человек, доставленных ранее, уже переведены в палату. Их состояние стабильное", - уточнил В.Грубанов.

В Баку были доставлены тела четырех погибших и семь раненых в результате авиакатастрофы.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили - 29 человек, включая троих детей.

Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева в Азербайджане 26 декабря 2024 года объявлен траур в память о погибших в авиакатастрофе.