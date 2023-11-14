Глава Комитета: На реализацию госпрограмм по здравоохранению выделяется мало средств

На реализацию государственных программ в сфере здравоохранения выделяется мало средств.

На реализацию государственных программ в сфере здравоохранения выделяется мало средств.

Как сообщает Report, об этом председатель Комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Ахлиман Амирасланов заявил на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По его словам, в стране реализуется 18 госпрограмм в сфере здравоохранения, которые охватывают лечение тяжелых заболеваний: "В госбюджете на будущий год на реализацию этих программ предусмотрено выделить 265 млн манатов, но этих средств недостаточно. На мой взгляд, есть необходимость в интеграции этих программ в систему обязательного медицинского страхования".

Депутат отметил, что с учетом необходимости создания медицинских структур и организации медуслуг на освобожденных территориях необходимо направить в сферу здравоохранения дополнительные инвестиции.