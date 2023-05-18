Глава Комитета ММ: В сфере психологической помощи работают лица, не имеющие образования и опыта

"В сфере психологической помощи работают лица, не имеющие соответствующего образования, опыта".
Как сообщает Report, об этом председатель Комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Ахлиман Амирасланов заявил на презентации промежуточных итогов проекта "Координация и трансформация служб психического здоровья в постконфликтный период“.
Он отметил, что деятельность этих лиц не только не помогает, но и препятствует процессу: "В составе крупных предприятий должны быть лица, которые занимаются этой деятельностью".