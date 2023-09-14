Председатель АПБА: Начинается внедрение системы безопасности пищевой продукции в школах и детсадах

С этого года во всех школах и детских садах в Азербайджане будет внедрена система безопасности продуктов питания. Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмезли.

С этого года во всех школах и детских садах в Азербайджане будет внедрена система безопасности пищевой продукции.



Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмезли.



По его словам, в связи с этим Азербайджанский институт безопасности пищевой продукции совместно с Министерством науки и образования будет проводить специальные тренинги и программы во всех учреждениях, находящихся в ведении министерства: "Менеджеры по контролю качества пройдут специальное обучение. Особые принципы контроля будут применены к транспортировке, хранению продукции. Думаю, что это позволит избежать в будущем негативных случаев, связанных с организацией питания в учебных заведениях".