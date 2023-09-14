О нас

Председатель АПБА: Начинается внедрение системы безопасности пищевой продукции в школах и детсадах

Председатель АПБА: Начинается внедрение системы безопасности пищевой продукции в школах и детсадах С этого года во всех школах и детских садах в Азербайджане будет внедрена система безопасности продуктов питания. Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмезли.
Здоровье
14 сентября 2023 г. 12:05
Председатель АПБА: Начинается внедрение системы безопасности пищевой продукции в школах и детсадах

С этого года во всех школах и детских садах в Азербайджане будет внедрена система безопасности пищевой продукции.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмезли.

По его словам, в связи с этим Азербайджанский институт безопасности пищевой продукции совместно с Министерством науки и образования будет проводить специальные тренинги и программы во всех учреждениях, находящихся в ведении министерства: "Менеджеры по контролю качества пройдут специальное обучение. Особые принципы контроля будут применены к транспортировке, хранению продукции. Думаю, что это позволит избежать в будущем негативных случаев, связанных с организацией питания в учебных заведениях".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке AQTA sədri: "Bu ildən məktəb və bağçalarda qida təhlükəsizliyinin tətbiqinə başlanılacaq"

Другие новости из категории

Председатель АПБА: Совместная транспортировка продовольственных и непродовольственных товаров недопустима
Председатель АПБА: Совместная транспортировка продовольственных и непродовольственных товаров недопустима
14 сентября 2023 г. 12:01
Теймур Мусаев: Безопасность пищевой продукции защищает систему здравоохранения от возможных угроз
Теймур Мусаев: Безопасность пищевой продукции защищает систему здравоохранения от возможных угроз
14 сентября 2023 г. 11:48
В Баку проходит международное мероприятие по улучшению стандартов питания
ФотоВ Баку проходит международное мероприятие по улучшению стандартов питания
14 сентября 2023 г. 11:10
Уволены должностные лица Нахчыванского оздоровительного центра
Уволены должностные лица Нахчыванского оздоровительного центра
13 сентября 2023 г. 20:37
Завтра в Баку стартует международное мероприятие по усовершенствованию пищевых стандартов
Завтра в Баку стартует международное мероприятие по усовершенствованию пищевых стандартов
13 сентября 2023 г. 10:45
Американские регуляторы одобрили новые антиковидные бустеры Pfizer и Moderna
Американские регуляторы одобрили новые антиковидные бустеры Pfizer и Moderna
12 сентября 2023 г. 13:16
За последнюю неделю в Азербайджане коронавирусом заразились 126 человек
За последнюю неделю в Азербайджане коронавирусом заразились 126 человек
11 сентября 2023 г. 17:13
Pfizer и Moderna получат разрешения в США на новые антиковидные бустеры
Pfizer и Moderna получат разрешения в США на новые антиковидные бустеры
11 сентября 2023 г. 17:11
В Таиланде у младенца изменился цвет глаз после приема препарата от COVID
В Таиланде у младенца изменился цвет глаз после приема препарата от COVID
9 сентября 2023 г. 05:53
В Великобритании зафиксировали 34 случая нового штамма COVID
В Великобритании зафиксировали 34 случая нового штамма COVID
8 сентября 2023 г. 16:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi