Председатель АПБА: Начинается внедрение системы безопасности пищевой продукции в школах и детсадах

С этого года во всех школах и детских садах в Азербайджане будет внедрена система безопасности пищевой продукции.
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмезли.
По его словам, в связи с этим Азербайджанский институт безопасности пищевой продукции совместно с Министерством науки и образования будет проводить специальные тренинги и программы во всех учреждениях, находящихся в ведении министерства: "Менеджеры по контролю качества пройдут специальное обучение. Особые принципы контроля будут применены к транспортировке, хранению продукции. Думаю, что это позволит избежать в будущем негативных случаев, связанных с организацией питания в учебных заведениях".
Председатель АПБА: Начинается внедрение системы безопасности пищевой продукции в школах и детсадахПредседатель АПБА: Начинается внедрение системы безопасности пищевой продукции в школах и детсадах С этого года во всех школах и детских садах в Азербайджане будет внедрена система безопасности продуктов питания. Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмезли.
Здоровье
14 сентября 2023 г. 12:05
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С этого года во всех школах и детских садах в Азербайджане будет внедрена система безопасности пищевой продукции.
Версия на азербайджанском языке AQTA sədri: "Bu ildən məktəb və bağçalarda qida təhlükəsizliyinin tətbiqinə başlanılacaq"