Пострадавший при ДТП в Имишлинском районе ребенок скончался в больнице

Пострадавший при трагическом ДТП в Имишлинском районе ребенок скончался в больнице.

Пострадавший при трагическом ДТП в Имишлинском районе ребенок скончался в больнице.

Как сообщили Report в TƏBİB, девочка 2015 г.р. проходила лечение в "Yeni Klinika" в Баку. Несмотря на усилия врачей, девочка скончалась минувшей ночью.

У ребенка были диагностированы множественные травмы - переломы правой плечевой кости, правой лучевой кости, правой теменной кости, односторонний пневмоторакс легкого. Врачи провели декомпрессионную краниотомию из-за одностороннего перелома теменной кости и тяжелого отека мозга.

Девочка находилась в реанимации, подключенная к аппарату ИВЛ и получала интенсивную терапию. Факт смерти был зарегистрирован в 01:45.

Напомним, что авария произошла на территории Имишлинского района 18 января, в результате погибли двое малолетних детей, еще один ребенок и водитель получили травмы. В рамках расследования был арестован 17-летний Бейлар Байрамлы, спровоцировавший ДТП.

Согласно материалам дела, несовершеннолетний водитель нарушил правила дорожного движения и спровоцировал столкновение с полицейской машиной BMW. После ДТП Байрамлы попытался скрыться с места происшествия, бросив разбитый автомобиль.