Тяжелое авария в Шамахы, трое пострадавших доставлены на лечение в Баку

Одиннадцать человек, пострадавших в серьезном ДТП на трассе Баку-Шамахы, поступили в Шамахинскую центральную больницу.

Десять из тринадцати пострадавших в результате тяжелой аварии автобуса со школьниками на трассе Баку-Шамахы выписаны на амбулаторное лечение после оказания первой помощи, трое отправлены на лечение в Баку.

Как сообщили Report из TƏBİB, 11 из пострадавших в результате происшествия поступили в Шамахинскую центральную больницу.

Один из них в тяжелом состоянии будет прооперирован в одном из медицинских учреждений Баку, у него диагностированы переломы конечностей.

Два человека в состоянии средней тяжести были доставлены в Гобустанскую центральную больницу, а оттуда направлены в Баку. У одного из них был диагностирован перелом плечевой кости, у другого - перелом бедренной кости.