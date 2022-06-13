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Тяжелое авария в Шамахы, трое пострадавших доставлены на лечение в Баку

Тяжелое авария в Шамахы, трое пострадавших доставлены на лечение в Баку Одиннадцать человек, пострадавших в серьезном ДТП на трассе Баку-Шамахы, поступили в Шамахинскую центральную больницу.
Здоровье
13 июня 2022 г. 09:36
Тяжелое авария в Шамахы, трое пострадавших доставлены на лечение в Баку

Десять из тринадцати пострадавших в результате тяжелой аварии автобуса со школьниками на трассе Баку-Шамахы выписаны на амбулаторное лечение после оказания первой помощи, трое отправлены на лечение в Баку.

Как сообщили Report из TƏBİB, 11 из пострадавших в результате происшествия поступили в Шамахинскую центральную больницу.

Один из них в тяжелом состоянии будет прооперирован в одном из медицинских учреждений Баку, у него диагностированы переломы конечностей.

Два человека в состоянии средней тяжести были доставлены в Гобустанскую центральную больницу, а оттуда направлены в Баку. У одного из них был диагностирован перелом плечевой кости, у другого - перелом бедренной кости.

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Версия на английском языке Bus carrying school children crashes in Azerbaijan's Shamakhi
Версия на азербайджанском языке Şamaxıda yol qəzasında yaralananların vəziyyəti açıqlanıb

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