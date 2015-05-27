​Пострадавшие в результате пожара в жилом здании в Бинагадинском районе столицы на этой неделе будут выписаны

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ "Восемь из 33 человек, госпитализированных после пожара в Бинагадинском районе Баку, в настоящее время продолжают лечение в токсикологическом отделении Клинического медицинского центра №1.

Об этом Report заявил заведующий отделом Азер Магсудов.

По его словам, двое из находящихся в больнице - дети: "Состояние всех пострадавших расценивается как средней тяжести и опасности для их жизни нет. Лечение будет продолжено до конца недели".

Напомним, что в результате пожара, произошедшего 19 мая в 16-этажном здании в Бинагадинском районе Баку погибли 15 человек, в том числе 4 ребенка, более 50-ти получили увечья различной степени тяжести или отравление.

По факту Следственным управлением по тяжким преступлениям Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности), 308.2 (злоупотребление полномочиями) и 314.2 (халатность, повлекшая тяжелые результаты) УК. Кроме того, была создана оперативно-следственная группа в составе опытных сотрудников Генпрокуратуры, МВД и МЧС.