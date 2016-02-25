Посол: Иран может построить в Азербайджане фабрику по производству лекарств

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ "Иран может построить фабрику по производству лекарств в Азербайджане".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пак Айин.

По его словам, такое предприятие может появиться в Сумгаитском промышленном парке.

Он отметил, что в этом направлении ведутся переговоры в рамках соглашений, достигнутых по итогам визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Иран: "На первом этапе Иран мог бы поставлять необходимые лекарственные средства в Азербайджан. На втором этапе в Азербайджан могут быть доставлены технологии по производству лекарств. На третьем этапе может быть налажено производство лекарств непосредственно в Азербайджане", - заявил посол.

Дипломат отметил, что между реализацией первого и третьего этапов может пройти три года.