 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Посол: Иран может построить в Азербайджане фабрику по производству лекарств

    В этом направлении ведутся переговоры в рамках соглашений, достигнутых по итогам визита президента Азербайджана в Иран

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ "Иран может построить фабрику по производству лекарств в Азербайджане".

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пак Айин.

    По его словам, такое предприятие может появиться в Сумгаитском промышленном парке.

    Он отметил, что в этом направлении ведутся переговоры в рамках соглашений, достигнутых по итогам визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Иран: "На первом этапе Иран мог бы поставлять необходимые лекарственные средства в Азербайджан. На втором этапе в Азербайджан могут быть доставлены технологии по производству лекарств. На третьем этапе может быть налажено производство лекарств непосредственно в Азербайджане", - заявил посол.

    Дипломат отметил, что между реализацией первого и третьего этапов может пройти три года.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi