Последний пациент с подозрением на коронавирус покинет карантин на днях

Пресс-службы Министерства здравоохранения Азербайджана и Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию распространили совместное заявление.

Как сообщает Report, в совместном заявлении говорится, что последний человек, находившийся на карантине в отделении инфекционных болезней Клинического медицинского центра № 1 с подозрением на коронавирус, был отпущен домой.

Еще двенадцать прибывших из зоны распространения коронавируса содержатся в специально отведенном медицинском учреждении: "Как сообщили министерству здравоохранения из медучреждения, срок карантина шести выехавших из китайского города Ухань 29 января завершится сегодня. Они будут отпущены домой в течение дня. Срок карантина шести других задержанных, содержащихся в специально отведенном медицинском учреждении, истекает 14 февраля, проблем со здоровьем у них не обнаружено".