Последние данные о состоянии здоровья Бахрама Багирзаде

“За минувший день и ночь в состоянии здоровья заслуженного артиста Бахрама Багирзаде не произошло значимых изменений”.
Об этом Report сообщил заместитель главврача по лечебным вопросам в Центральном таможенном госпитале Бахтияр Мусаев.
По его словам, состояние Бахрама Багирзаде остается стабильно тяжелым:
“Взятые анализы не выявили каких-либо изменений. Для лечения выполняются все необходимые предписания".
Заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багирзаде заразился коронавирусом. Из-за резкого ухудшения состояния 13 июня он был переведен из больницы, где получал лечение, в Центральный таможенный госпиталь.
Поскольку более 90% легочной ткани заслуженного артиста повреждено, его подключили к аппарату ЭКМО.
Лечение Багирзаде находится под непосредственным контролем первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.
Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) - инвазивный экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом при развитии тяжёлой острой дыхательной недостаточности.