Последние данные о состоянии здоровья Бахрама Багирзаде

Бахрам Багирзаде https://report.az/storage/news/b16c76d8aa04871d9871011f76148578/e8bf410d-56be-4473-8786-3717cf29d043_292.jpg

“За минувший день и ночь в состоянии здоровья заслуженного артиста Бахрама Багирзаде не произошло значимых изменений”.

Об этом Report сообщил заместитель главврача по лечебным вопросам в Центральном таможенном госпитале Бахтияр Мусаев.

По его словам, состояние Бахрама Багирзаде остается стабильно тяжелым:

“Взятые анализы не выявили каких-либо изменений. Для лечения выполняются все необходимые предписания".

Заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багирзаде заразился коронавирусом. Из-за резкого ухудшения состояния 13 июня он был переведен из больницы, где получал лечение, в Центральный таможенный госпиталь.

Поскольку более 90% легочной ткани заслуженного артиста повреждено, его подключили к аппарату ЭКМО.

Лечение Багирзаде находится под непосредственным контролем первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) - инвазивный экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом при развитии тяжёлой острой дыхательной недостаточности.