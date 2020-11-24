Коронавирус будет возвращаться каждый год?

Коронавирус, скорее всего, будет возвращаться каждый год, становясь особенно активным в холодное время

Коронавирус, скорее всего, будет возвращаться каждый год, становясь особенно активным в холодное время. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.

"Мы видим, что сезонность все более выраженная. В холодный период в Северном полушарии он был в Европе, в холодный период для Южного полушария он был в Южном полушарии. Это характеристика респираторных вирусов с выраженной сезонностью. Это говорит о том, что он будет, скорее всего, приходить каждый год, будет активничать в холодный период года", - сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора выразила надежду, что коронавирус "встроится" в ряд заболеваний, которые активны до середины зимы, а затем уступают место гриппу, которым завершается эпидсезон. "Вместе с тем острые респираторные вирусы хозяйничают, как правило, весь холодный период года. Поэтому до весны говорить о том, что он совсем куда-то уйдет, нельзя", - отметила она.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

11 февраля 2020 года заболевание получило название нового коронавирусного заболевания (COVİD-19).

11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер пандемии.