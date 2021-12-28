Помощник президента призвал население вакцинироваться

17:25

Для сохранения контроля над ситуацией с распространением коронавируса лучший способ - вакцинация.

Как передает Report, об этом заявил помощник президента - завотделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов на брифинге оперативного штаба при Кабинете министров 28 декабря.

"Единственный способ сохранять текущую ситуацию под контролем – вакцинация. Научные исследования также показывают, что прививка двумя дозами вакцины против COVID-19 обладает довольно высокой защитной силой", - сказал он.

Но из тех же исследований видно, что спустя четыре месяца этот иммунитет начинает слабеть. То есть наблюдается постепенное ослабление защитных сил организма от возможного заражения, отметил он. Для этого рекомендуется вводить бустерную дозу, что начато и в Азербайджане.

"Бустерную дозу уже получили более 1 млн 200 тыс. человек. Этот процесс продолжается в настоящее время", - отметил он.