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Погранично-пропускные пункты Азербайджана перешли на усиленный режим работы из-за коронавируса

Погранично-пропускные пункты Азербайджана перешли на усиленный режим р

Погранично-пропускные пункты Азербайджана перешли на усиленный режим работы из-за коронавируса.

Как передает Report, соответствующее решение принято на совещании, проведенном в Кабмине.

На совещании по главе с премьер-министром принимали участие руководители соответствующих госструктур.

В ходе совещания обсудили шаги по  предотвращению проникновения эпидемии в Азербайджан.

Кроме того, было принято решение проводить серьезное обследование и брать на контроль всех прибывающих в страну из Китая, в частности, из зоны эпидемии.

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