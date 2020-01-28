Погранично-пропускные пункты Азербайджана перешли на усиленный режим работы из-за коронавируса.
Как передает Report, соответствующее решение принято на совещании, проведенном в Кабмине.
На совещании по главе с премьер-министром принимали участие руководители соответствующих госструктур.
В ходе совещания обсудили шаги по предотвращению проникновения эпидемии в Азербайджан.
Кроме того, было принято решение проводить серьезное обследование и брать на контроль всех прибывающих в страну из Китая, в частности, из зоны эпидемии.