Подписан План действий по сотрудничеству между АПБА и Агентством по карантину и защите растений Узбекистана

В Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) состоялась встреча с делегацией Агентства по карантину и защите растений Узбекистана.
Об этом сообщили Report в АПБА.
В ходе встречи заместитель председателя АПБА Баларагим Гулиев проинформировал делегацию Узбекистана во главе с директором Агентства Ибрагимом Эргашевым о проводимой в Азербайджане работе по обеспечению продовольственной безопасности, а также о мерах, предпринимаемых в рамках сотрудничества с международными организациями и зарубежными странами.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам фитосанитарного контроля растений, в том числе фруктов и овощей, изучения опыта интеграции Узбекистана в систему E-phyto и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
По итогам переговоров был подписан План действий на 2025-2026 годы по сотрудничеству в области защиты растений и карантина.