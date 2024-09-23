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Подписан План действий по сотрудничеству между АПБА и Агентством по карантину и защите растений Узбекистана

Подписан План действий по сотрудничеству между АПБА и Агентством по карантину и защите растений Узбекистана В Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) состоялась встреча с делегацией Агентства по карантину и защите растений Узбекистана.
Здоровье
23 сентября 2024 г. 18:46
Подписан План действий по сотрудничеству между АПБА и Агентством по карантину и защите растений Узбекистана

В Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) состоялась встреча с делегацией Агентства по карантину и защите растений Узбекистана.

Об этом сообщили Report в АПБА.

В ходе встречи заместитель председателя АПБА Баларагим Гулиев проинформировал делегацию Узбекистана во главе с директором Агентства Ибрагимом Эргашевым о проводимой в Азербайджане работе по обеспечению продовольственной безопасности, а также о мерах, предпринимаемых в рамках сотрудничества с международными организациями и зарубежными странами.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам фитосанитарного контроля растений, в том числе фруктов и овощей, изучения опыта интеграции Узбекистана в систему E-phyto и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

По итогам переговоров был подписан План действий на 2025-2026 годы по сотрудничеству в области защиты растений и карантина.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAQTA ilə Özbəkistanın Bitkilərin Mühafizəsi və Karantini Agentliyi əməkdaşlığa dair Fəaliyyət Planı imzalayıb 

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