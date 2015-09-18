​Подготовлена новая госпрограмма для предоставления льгот врачам в регионах Азербайджана

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ "Министерство здравоохранения подготовило и сдало новую государственную программу для предоставления врачам в регионах определенных льгот".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил замминистра здравоохранения Эльсевяр Агаев.

Он напомнил об истечении срока соответствующей пятилетней программы: "Министерство обратилось в Кабмин для принятия очередной программы. Хотя с каждым годом проблема нехватки врачей в регионах постепенно решается, некоторые трудности еще остаются".

Замминистра также сказал, что как и в предыдущие годы, и в этом году статистика по материнской и детской смертности оставалась неизменной: "Сейчас каждый случай материнской и детской смертности расследуется соответствующей комиссией Минздрава и освещается в прессе. Если брать общие показатели, можно сказать, что рост статистики материнской смертности не наблюдался".