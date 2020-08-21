Почему дети являются скрытыми распространителями коронавируса

В ходе наиболее масштабного на сегодняшний день исследования детей с COVID-19 ученые изучили возникающую у них вирусную нагрузку, иммунный ответ и "гипервоспаление".

В ходе наиболее масштабного на сегодняшний день исследования детей с COVID-19 ученые изучили возникающую у них вирусную нагрузку, иммунный ответ и "гипервоспаление".

Как передает Report, оказалось, что младшее поколение болеет не реже взрослых и играет куда большую роль в распространении COVID-19, чем считалось ранее. Также ученые выяснили, что возвращение в сады и школы может привести к новой волне заболеваний. В том числе и более тяжелых среди самих детей.

Исследование было проведено специалистами Массачусетской больницы общего профиля (MGH) и Массачусетской детской больницы (MGHfC). Результаты опубликованы в издании Journal of Pediatrics.

В исследовании приняли участие 192 ребенка в возрасте от 0 до 22 лет (напомним, что в США планкой совершеннолетия считается 21 год). Тестирование 49 детей на наличие SARS-CoV-2 показало положительный результат. Еще у 18 детей позднее была диагностирована болезнь, связанная с заражением COVID-19.

Исследование показало, что в дыхательных путях инфицированных детей обнаруживается гораздо более высокое содержание вирусных частиц (та самая вирусная нагрузка), чем у госпитализированных в отделения интенсивной терапии взрослых, которых лечили от COVID-19.

"Я удивилась, обнаружив у детей всех возрастов высокое содержание вируса", – рассказала Лаэль Йонкер (Lael Yonker), директор Центра изучения муковисцидоза MGH и ведущий автор исследования.

Особенно большое количество вирусных частиц организм детей производил в первые два дня после заражения.

"Я не ожидала, что вирусная нагрузка будет настолько высокой, – добавила исследовательница. – Вы думаете о больнице и обо всех мерах предосторожности, предпринимаемых для лечения тяжелобольных взрослых, но вирусная нагрузка у этих госпитализированных пациентов значительно ниже, чем у "здорового" ребенка".

Поясним, что риск заражения остальных людей значительно выше при более высокой вирусной нагрузке больного. Проблема еще и в том, что, когда у детей появляются типичные для COVID-19 симптомы, такие как жар, насморк и кашель, они часто принимаются за другие распространенные детские болезни, такие как грипп или простуда. Это затрудняет постановку точного диагноза COVID-19, а вместе с тем и защиту окружающих от молодого носителя вируса.