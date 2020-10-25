Побит новый рекорд по числу заболевших COVID в мире

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире вновь обновило антирекорд, за сутки зафиксировали 465 322 случая COVID-19

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире вновь обновило антирекорд, за сутки зафиксировали 465 322 случая COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на своем сайте.

Всего на сегодняшний день 42 055 863 подтвержденных случая заболевания, число летальных случаев составляет 1 141 567 человек. Прошлый антирекорд зафиксировали 23 октября, тогда за сутки выявили 445 419 случаев заражения коронавирусом.

Наибольшее число заболевших по-прежнему фиксируется в странах Северной и Южной Америки. Европейские страны ужесточают ограничения на фоне увеличения числа заболевших.