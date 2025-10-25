Первая получательница печени от посмертного донора в Азербайджане: Я словно заново родилась

Пациентка Мянзяр Шарифова, которой впервые в Азербайджане была пересажена печень от посмертного донора, рассказала, что после операции ее жизнь полностью изменилась.

Как передает Report, Шарифова отметила, что до операции два года проходила диализное лечение.

"Около полуночи мне позвонил врач и сказал, что найден донор, и скоро состоится пересадка. Я не могла поверить. Операция прошла успешно, и теперь я чувствую себя прекрасно. Позже я узнала, что орган был получен от умершего донора. Эта новость глубоко тронула меня: я испытала радость и благодарность одновременно. Ведь до операции давление постоянно колебалось, зрение ухудшалось. Сейчас я будто заново родилась", - сказала она.

Шарифова выразила искреннюю благодарность врачам и семье донора, благодаря которым ей удалось вернуться к полноценной жизни.