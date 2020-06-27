​Перемещение по дому пациентов с COVID-19 максимально ограничат

Специальным решением Оперативного штаба при Кабинете министров больные коронавирусом, не нуждающиеся в госпитализации, и не имеющие факторов риска (гипертония, диабет, хроническая болезнь легких, хроническая сердечная недостаточность, хроническая почечная недостаточность или иммунная недостаточность и т.д.), могут наблюдаться в домашних условиях в течение соответствующего периода лечения.

Как сообщает Report, это нашло свое отражение в методическом указании по лечению на дому лиц с подтвержденным COVID-19.

Пациенту категорически запрещается покидать дом и принимать посетителей. Его передвижение контролируется с помощью специальных устройств и программного обеспечения. Специально назначенные медработники будут инструктировать больных в вопросах гигиены дыхания. Они также изложены в соответствующей брошюре. Пациенту разъясняются правила самоизоляции и правовая ответственность за нарушение этих правил, оформляется расписка.

Информацию о своем состоянии пациент передает семейному/участковому врачу, состояние пациента оценивается в течение 14 дней (по телефону) на основе "Формы мониторинга пациента с COVID-19 на дому".

Результаты мониторинга вносятся в электронную амбулаторную карту. Члены семьи по возможности находятся в отдельной комнате, а при невозможности - в хорошо проветриваемой комнате на расстоянии 1 метра друг от друга, носят медицинскую маску. Маска заменяется новой, как только она промокает. Перемещение больного по дому максимально ограничено. Для ухода за больным человеком выбирают одного из членов семьи. Человек, ухаживающий за больным, использует средства индивидуальной защиты.

При наличии условий пациент пользуется отдельным туалетом и ванной комнатой. Если используется общий туалет и ванная комната, они должны часто проветриваться и дезинфицироваться.

Пациент не должен делиться своими личными вещами с другими или совместно использовать предметы домашнего обихода, такие как стаканы, тарелки и полотенца. Эти предметы нужно мыть мылом и водой. Текстильные изделия, такие как одежда, полотенца, постельное белье, которые использует пациент, стираются стиральным порошком при 60-90°с.