Турецкий профессор: Перчатки способствуют большему распространению коронавируса

Чтобы защититься от пандемии коронавируса, многие люди предпочитают носить перчатки и маски, когда они идут на работу или за покупками. Но использование перчаток не только не защищает, но и способствует большему распространению вируса.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом заявил турецкий профессор Ата Невзат Ялчын.

Он обосновал это тем, что перчатки мешают рукам оставаться чистыми:

"Использование перчаток повышает риск распространения вируса, если вы его где-то подхватили. Вирус на перчатках может оставаться длительный период. Перчатки - неверный способ защиты. Чтобы не заразиться вирусом, важно соблюдать личную гигиену. Перчатки должны использовать только медицинские работники. Потому что они чаще контактируют с подозрительными пациентами".