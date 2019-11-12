Отпечатки пальцев выдадут пациентов, которые не принимают лекарств

Врачи смогут по отпечаткам пальцев вычислять, принимал ли пациент выписанные ему лекарства.

Как передает Report, об этом пишет The Telegraph.

Основу для этой технологии разработали британские ученые из Университета Суррея.

Суть новой методики заключается в том, чтобы выявлять следы химических веществ, с которыми пациент контактировал в течение суток. Она эффективно работает даже после того, как пациент тщательно вымыл руки.

Эффективность методики ученые проверяли на пациентах британской наркологической клиники.

В будущей таким образом врачи смогут узнавать, принимают ли их подопечные те лекарства, которые им выписывают, поскольку некоторые исследования показывают, что только 50% пациентов принимают препараты длительного назначения в соответствии с указаниями.