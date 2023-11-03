По прогнозам, к 2030 году во всем мире произойдет 560 стихийных бедствий среднего и крупного масштаба.
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Было отмечено, что системы раннего предупреждения о негативных последствиях изменения климата имеют важное влияние.
В отчете подчеркнуто, что в будущем риски для здоровья возрастут из-за более интенсивных и частых экстремальных температур, ураганов, штормов, наводнений, засух и лесных пожаров, при этом к 2050 году в Африке будет зарегистрировано более 50 процентов смертей от изменения климата.