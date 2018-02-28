Определены направления деятельности Института продовольственной безопасности

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Указом президента Азербайджана от 13 ноября 2017 года при Агентстве продовольственной безопасности предписано создание Института продовольственной безопасности.

Об этом Report сообщили в отделе по коммуникациям и информационным технологиям агентства.

Институт, устав и структура которого находятся в процессе подготовки, будет проводить научно-практические исследования в области продовольственной безопасности, вести оценку рисков, опираясь на научные принципы, подготавливать проекты нормативно-технических документов в области продовольственной безопасности, оказывать услуги по исследованию показателей безопасности продуктов питания.

Подобные институты действуют, к примеру, в странах Европы и США как на государственной основе, так и независимо. Велика значимость этих институтов в проведении научных исследований в области продовольственной безопасности. Согласно мировой практике, основными объектами многолетних исследований подобных институтов являются воздействие продуктов питания на организм человека, а также изучение состава упаковок и биодобавок, изучение всех аспектов продовольственной безопасности.