ООН: распространение ВИЧ в Восточной Европе не удается сократить

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Распространение ВИЧ-инфекции в Восточной Европе, Центральной Азии, Северной Африке и на Ближнем Востоке сократить пока не удается, сообщил представитель офиса ООН по борьбе с ВИЧ и СПИД Саймон Бланд.

"Мы отмечаем позитивную динамику снижения количества зараженных и смертей. Исключение составляют несколько регионов: Восточная Европа, Центральная Азия, Ближний Восток, Северная Африка. Мы обеспокоены, что в этих регионах обратная тенденция, инфекция продолжает распространяться", - заявил Бланд, отвечая на вопрос РИА "Новости".

Он уточнил, что это касается России и стран бывшего СССР, а также Центральной Азии. По его словам, в первую очередь заражению подвержена молодежь. По данным последнего доклада, 1,1 миллиона человек живут с ВИЧ в Восточной Европе и Центральной Азии.

"К концу 2013 года около 35 миллионов человек в мире живут с ВИЧ-инфекцией, 2,1 миллиона человек заразились инфекцией в 2013 году. Это на 38% ниже, чем показатель 2001 года. Также снижается показатель смертей среди ВИЧ-инфицированных", — говорится в докладе офиса ООН по ВИЧ и СПИД (UNAIDS), распространенном в международный День борьбы со СПИДом.

При этом отмечается, что в прошлом году жертвами болезни стали 1,5 миллиона человек, что на 35% ниже, чем показатель 2005 года, когда был зафиксирован пик смертности от ВИЧ.

Как уточнил Бланд, 22 миллиона зараженных вирусом проживают в Африке к югу от Сахары. Согласно данным ООН, лечение ВИЧ-инфекции на данный момент проходят 14 миллионов человек.

Среди стран, лидирующих по числу новых случаев инфицирования, - Россия и США, а также Бразилия, Китай, Индия, Пакистан, Иран, Украина и другие, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".