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Октай Ширалиев обратился к международной общественности

Октай Ширалиев обратился к международной общественности

"Азербайджан своевременно принял серьезные меры против пандемии".

Как сообщает Report, об этом заявил министр здравоохранения Октай Ширалиев

По его словам, только объединив усилия, построив целенаправленную, продуманную стратегию действий, можно добиться успеха в борьбе с пандемией: "Мы выражаем готовность и впредь сотрудничать с международными институтами и мировым сообществом. Уверен, что ценные мнения и предложения, высказанные сегодня главами делегаций и руководителями международных организаций, помогут нам в совместной борьбе с коронавирусом".

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