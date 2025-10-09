Ограничения на импорт товаров в Азербайджан из ряда стран в связи с птичьим гриппом

На основании официальной информации Всемирной организации по охране здоровья животных (ВООЗЖ) в регионах Поуис, Монмутшир в Уэльсе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии зарегистрировано заболевание блутанг, в автономном сообществе Каталония Королевства Испания - нодулярный дерматит, в земле Тюрингия Федеративной Республики Германия, в провинции Ардебиль Исламской Республики Иран, в области Хасково Республики Болгария, в регионе Южная Дания Королевства Дания, в провинции Дренте Королевства Нидерланды зарегистрирован высокопатогенный птичий грипп.

Об этом Report сообщили в отделе информационного обеспечения и инновационных решений Агентства по пищевой безопасности Азербайджана (АБПА).

Таким образом, с целью защиты территории республики от этих инфекционных заболеваний, с учетом принципа зонирования из указанных территорий, Агентством по безопасности пищевых продуктов введено временное ограничение на импорт соответствующих товаров в соответствии с "Кодексом здоровья наземных животных" ВООЗЖ.

В то же время направлено обращение в Государственный таможенный комитет для принятия соответствующих мер.