    Ограничения на импорт товаров в Азербайджан из ряда стран в связи с птичьим гриппом

    • 09 октября, 2025
    • 19:29
    Ограничения на импорт товаров в Азербайджан из ряда стран в связи с птичьим гриппом

    На основании официальной информации Всемирной организации по охране здоровья животных (ВООЗЖ) в регионах Поуис, Монмутшир в Уэльсе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии зарегистрировано заболевание блутанг, в автономном сообществе Каталония Королевства Испания - нодулярный дерматит, в земле Тюрингия Федеративной Республики Германия, в провинции Ардебиль Исламской Республики Иран, в области Хасково Республики Болгария, в регионе Южная Дания Королевства Дания, в провинции Дренте Королевства Нидерланды зарегистрирован высокопатогенный птичий грипп.

    Об этом Report сообщили в отделе информационного обеспечения и инновационных решений Агентства по пищевой безопасности Азербайджана (АБПА).

    Таким образом, с целью защиты территории республики от этих инфекционных заболеваний, с учетом принципа зонирования из указанных территорий, Агентством по безопасности пищевых продуктов введено временное ограничение на импорт соответствующих товаров в соответствии с "Кодексом здоровья наземных животных" ВООЗЖ.

    В то же время направлено обращение в Государственный таможенный комитет для принятия соответствующих мер.

    Quş qripi ilə bağlı Azərbaycana bir sıra ölkələrdən malların idxalına məhdudiyyət qoyulub

