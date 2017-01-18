Официальный представитель министерства: На сегодняшний день ни в одной стране не зарегистрировано пандемии гриппа

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ "На сегодняшний день ни в одной стране, включая Россию, не зарегистрировано пандемии в связи с вирусом гриппа. Сейчас в Азербайджане нет никакой опасности в связи с эпидемией гриппа".

Как сообщает Report, об этом на ежегодном отчетном заседании Республиканского центра гигиены и эпидемиологии минздрава сказала замдиректор структуры Афаг Алиева.

По ее словам, граждане Азербайджана посещают различные страны: "В нашу страну также приезжают иностранцы. Какой-то гражданин может вернуться на родину, подхватив болезнь. В результате этого в страну могут занести респираторные инфекции и вирусы легкой формы гриппа. Однако они не опасны и являются воздушно-капельными инфекциями".

А.Алиева заявила, что в декабре прошлого года в Азербайджане был зарегистрирован рост сезонных заболеваний: "Сейчас их статистика сократилась вдвое. На проводимых в Азербайджане международных мероприятиях принимаются соответствующие меры. Это также касается и предстоящих в Баку IV Исламских игр солидарности. Во время игр профилактические меры будут приняты не только министерством здравоохранения, но и Государственной миграционной службой, Государственной погранслужбой и другими соответствующими структурами".

А.Алиева добавила, что на данный момент крайне редко встречаются случаи заражения особо опасными заболеваниями: "Сюда относятся бруцеллез, сибирская язва и бешенство".