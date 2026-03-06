Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Одобрен первый в мире препарат для лечения болезни Паркинсона

    Здоровье
    • 06 марта, 2026
    • 07:06
    Одобрен первый в мире препарат для лечения болезни Паркинсона

    Препарат для лечения болезни Паркинсона, созданный на основе индуцированных стволовых клеток (iPS-клеток), получил одобрение к применению в Японии.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кенъитиро Уэно.

    "Было одобрено производство и реализация двух препаратов", - отметил он. Речь идет о препарате Amshepuri, разработанном на основе нервных клеток, выращенных из iPS-клеток и предназначенных для трансплантации пациентам с болезнью Паркинсона. Его разработал Институт по исследованию и применению iPS-клеток при Киотском университете совместно с фармацевтической компанией Sumitomo Pharma. Киотский университет в апреле 2025 года сообщал о результатах клинических испытаний, в ходе которых у части пациентов фиксировались положительные изменения состояния после пересадки таких клеток. В августе 2025 года Sumitomo Pharma подала заявку на одобрение продукта под торговым названием Amshepuri, при этом рассмотрение проходило по специальной ускоренной процедуре.

    Также одобрение получил препарат Reheart на основе iPS-клеток для лечения ишемической кардиомиопатии. Оба препарата не имеют аналогов в мире.

    После того как японский ученый Синъя Яманака в 2012 году стал лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине за исследования в области стволовых клеток, интерес к этой теме как со стороны японского общества, так и со стороны японского правительства многократно возрос. Регенеративная медицина была объявлена одним из приоритетных направлений развития науки. iPS-клетки при определенном химическом воздействии способны становиться клетками любого типа, что теоретически позволяет выращивать ткани для разных органов.

    болезнь Паркинсон лекарство
    Ты - Король

    Последние новости

    07:24
    Видео

    США нанесли удар по иранскому авианесущему кораблю

    Другие страны
    07:06

    Одобрен первый в мире препарат для лечения болезни Паркинсона

    Здоровье
    06:35

    CBS: США начали эвакуацию посольства в Кувейте

    Другие страны
    06:18

    На трассе Баку-Губа автомобиль насмерть сбил пешехода

    Происшествия
    05:44

    Турецкий депутат: Удар по гражданской инфраструктуре в Нахчыване - посягательство на международное право

    В регионе
    05:09

    Трамп заявил, что США после Ирана займутся Кубой

    Другие страны
    04:30

    МИД ОАЭ: Обстрелы Ираном территории Азербайджана являются нарушением суверенитета

    Внешняя политика
    04:11

    Глава Центком США оценил ход военной операции против Ирана

    Другие страны
    03:57

    Пропавший с радаров истребитель ВВС Индии разбился - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей