Одобрен первый в мире препарат для лечения болезни Паркинсона

Препарат для лечения болезни Паркинсона, созданный на основе индуцированных стволовых клеток (iPS-клеток), получил одобрение к применению в Японии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кенъитиро Уэно.

"Было одобрено производство и реализация двух препаратов", - отметил он. Речь идет о препарате Amshepuri, разработанном на основе нервных клеток, выращенных из iPS-клеток и предназначенных для трансплантации пациентам с болезнью Паркинсона. Его разработал Институт по исследованию и применению iPS-клеток при Киотском университете совместно с фармацевтической компанией Sumitomo Pharma. Киотский университет в апреле 2025 года сообщал о результатах клинических испытаний, в ходе которых у части пациентов фиксировались положительные изменения состояния после пересадки таких клеток. В августе 2025 года Sumitomo Pharma подала заявку на одобрение продукта под торговым названием Amshepuri, при этом рассмотрение проходило по специальной ускоренной процедуре.

Также одобрение получил препарат Reheart на основе iPS-клеток для лечения ишемической кардиомиопатии. Оба препарата не имеют аналогов в мире.

После того как японский ученый Синъя Яманака в 2012 году стал лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине за исследования в области стволовых клеток, интерес к этой теме как со стороны японского общества, так и со стороны японского правительства многократно возрос. Регенеративная медицина была объявлена одним из приоритетных направлений развития науки. iPS-клетки при определенном химическом воздействии способны становиться клетками любого типа, что теоретически позволяет выращивать ткани для разных органов.