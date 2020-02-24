Минздрав и Госагентство распространили официальную информацию о коронавирусе

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"Распространенные в соцсетях сообщения о госпитализации заразившихся коронавирусом людей в центральные больницы Джалилабада и Лянкярана не соответствуют действительности".

Как сообщает Report, пресс-службы Министерства здравоохранения и Госагентства по обязательному медицинскому страхованию распространили совместную информацию по этому поводу.

Отмечается о принятии необходимых мер в медицинских учреждениях граничащих с Ираном районов - Билясувар, Лянкяран, Масаллы, Джалилабад, Астара. Инфекционные отделения и боксы центральных больниц указанных районов в полной готовности: "На границе Билясувара и Астары мобилизованы бригады скорой медицинской помощи, медпункты работают в усиленном режиме".

Напомним, что в Азербайджане не отмечено случаев заражения коронавирусом. Это на официальной интернет-странице также подтвердила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Информация о странах, где отмечены случаи заражения коронавирусом, размещена на официальной странице ВОЗ.