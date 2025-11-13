Обнаружена природная защита от болезни Альцгеймера

Международная команда ученых из Вашингтонского университета в Сент-Луисе и Калифорнийского университета обнаружила новую молекулу РНК, которая помогает мозгу защищаться от разрушительных последствий болезни Альцгеймера, Паркинсона и других нейродегенеративных заболеваний.

Как передает Report, исследование опубликовано в журнале Molecular Psychiatry (MP).

Речь идет о длинной некодирующей РНК FAM151B-DT, уровень которой резко снижается в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера, фронтотемпоральной деменцией и другими патологиями. Ученые выяснили, что эта РНК участвует в регуляции "белкового баланса" - помогает клеткам удалять дефектные белки тау и α-синуклеин, чье накопление вызывает гибель нейронов.

Когда исследователи искусственно "отключали" FAM151B-DT, клетки теряли способность очищаться: процесс аутофагии (естественный процесс обновления клеток - ред.) нарушался, а токсичные белковые сгустки накапливались быстрее. Напротив, повышение активности этой РНК активировало механизмы самоочищения клеток и снижало количество поврежденных белков.

Авторы считают, что FAM151B-DT может стать перспективной мишенью для будущих методов лечения нейродегенеративных болезней - тех, которые пока остаются неизлечимыми.