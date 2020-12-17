Обнародованы данные по смертности от COVID-19 в Азербайджане

До сих пор от вируса умерли 2 050 человек

В настоящее время уровень смертности среди заболевших COVID-19 в Азербайджане составляет 1,1 %.

Как сообщает Report, из 187 336 зарегистрированных больных коронавирусом в стране умерло 2 050, что означает 12 летальных случаев на каждые 1 000 инфицированных.

Всего в мире на сегодняшний день зарегистрировано около 75 миллионов случаев заражения коронавирусом, из них более 1,6 миллиона человек скончались. Это значит, что уровень смертности среди заразившихся в мире составляет 2,2 %.

Согласно данным оперативного штаба при Кабинете министров на 16 декабря, в целом по стране число зараженных коронавирусом составляет 187 336. Из них 122 859 человек уже выздоровели. В настоящее время насчитывается 62 427 активных больных. До сих пор от вируса умерли 2 050 человек. Вчера было зарегистрировано 4 077 новых случаев заражения коронавирусом. С начала вспышки вируса в Азербайджане было проведено 1 998 577 тестов.