Обнародовано количество обращений в Клинический медицинский центр в связи с отравлением угарным газом

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ "За январь текущего года большинство поступивших в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра (КМЦ) обращений было связано с отравлениями угарным газом". Об этом заявил Report заведующий токсикологическим отделом КМЦ Азер Магсудов.

По его словам, за последний месяц в КМЦ обратился 31 человек с диагнозом отравление угарным газом: "26 из них были помещены в больницу. 12 человек обратились с симптомами аллергии, 8 из них были госпитализированы. 1 человек был принят с диагнозом отравление уксусной кислотой".

Заведующий отделом также добавил, что в связи с теплой погодой не наблюдается роста числа обратившихся с отравлением угарным газом: "За первый месяц этого года не наблюдается роста числа обратившихся по сравнению с декабрем прошлого года".