Обнародовано количество лиц, оштрафованных за производство не отвечающей гигиеническим нормам продукции

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ За 9 месяцев этого года в Азербайджане в административном порядке оштрафованы владельцы 576 предприятий, занимающихся производством не отвечающей гигиеническим нормам продукции.

Об этом Report сообщил заведующий отделом гигиены питания Центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Имран Абдуллаев.

Он отметил, что за 9 месяцев было принято решение о временной приостановке эксплуатации 128 объектов, отстранении от работы 76 сотрудников: "Кроме того, в правоохранительные органы передано 42 дела. За этот период взято 2 353 образца для проведения анализов по органолептическим и физико-химическим показателям. В 18 случаях результаты были неудовлетворительными. Результаты бактериологического анализа 1 959 проб были отрицательными в 8 случаях".

По словам И.Абдуллаева, было взято 63 образца с холодных закусок, ни по одному из которых не было получено отрицательных результатов: "В домах торжеств было взято 7 242 образца, из них в 56 случаях обнаружено микробиологическое загрязнение".