Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Обнародовано количество детей с умственными и физическими недостатками в Азербайджане.

Как сообщает Report, в прошлом году в стране зарегистрировано 1 358 глухих детей.

Из них 31 – дети в возрасте до 1,5 года, 129 – 1,5-3 лет, 224 – 4-6 лет, 128 – 7 лет, 271 – 8-10 лет, 575 – 11-17 лет.

Количество слабослышащих 3287, слепых 794 (из них 24 – в возрасте до 1,5 года, 61 – 1,5-3 лет, 137 – 4-6 лет, 62 – 7 лет, 149 – 8-10 лет, 361 – 11-17 лет), слабовидящих - 20 744, умственно слаборазвитых – 5620, с дефектом речи – 6 285, с полиомиелитом и церебральным параличом – 4 455, со сколиозом (искривление позвоночника) – 5 219 детей.